24, 25 नवंबर को इन राज्यों में अवकाश की घोषणा, नर्सरी से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025 Holiday: उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले हफ्ते गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रह सकते हैं। यह दिन हर साल बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, क्योंकि नौवें सिख गुरु की शहादत ने इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता की मिसाल कायम की थी। देशभर में गुरुद्वारों में श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और लोग सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होकर गुरु जी के बलिदान को याद करते हैं। इसी वजह से कई राज्यों में इस दिन अवकाश घोषित किया जाता है।
शहीदी दिवस पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। परंपरा के तौर पर अधिकतर राज्यों में 24 नवंबर को अवकाश रहता है। हालांकि, 2025 के कैलेंडर के लिए कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ जगहों पर छुट्टी की तारीख को लेकर सरकारी आदेश आने शुरू हो गए हैं जबकि कुछ राज्यों में अभी भी औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार शेड्यूल में बदलाव करते हुए शहीदी दिवस की छुट्टी 24 नवंबर की बजाय 25 नवंबर 2025 को घोषित कर दिया है। यह बदलाव संशोधित गजटेड हॉलिडे लिस्ट में शामिल किया गया है।
आदेश के मुताबिक, नई तारीख सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी। इस बदलाव से कई स्कूलों ने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम भी अपडेट करना शुरू कर दिया है।
पंजाब और हरियाणा में आमतौर पर 24 नवंबर को अवकाश रहता है, क्योंकि यहां गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लेकिन 2025 के लिए अभी अंतिम आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं दिल्ली में अधिकांश स्कूल राज्य सरकार की अधिसूचित छुट्टियों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल 2025 के लिए कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं हुआ है लेकिन परंपरा को देखते हुए छुट्टी की संभावना काफी अधिक है।
गुरु तेग बहादुर ने 1675 में धार्मिक आजादी की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर की थी। यही कारण है कि यह दिन सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी शहादत की याद में कई राज्यों में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रखी जाती है ताकि लोग गुरुद्वारों में जाकर श्रद्धांजलि दे सकें और सामुदायिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें।
2025 के लिए छुट्टी की तारीखें अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए माता-पिता और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल के नोटिस, राज्य सरकार की घोषणाओं और स्थानीय प्रशासन के अपडेट पर नजर बनाए रखें। कुछ राज्यों में 24 नवंबर को अवकाश रहेगा, जबकि यूपी की तरह कुछ जगहों पर छुट्टी 25 नवंबर को रह सकती है।
