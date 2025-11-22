24, 25 नवंबर को इन राज्यों में अवकाश की घोषणा, नर्सरी से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025 Holiday: उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले हफ्ते गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रह सकते हैं। यह दिन हर साल बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, क्योंकि नौवें सिख गुरु की शहादत ने इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता की मिसाल कायम की थी। देशभर में गुरुद्वारों में श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और लोग सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होकर गुरु जी के बलिदान को याद करते हैं। इसी वजह से कई राज्यों में इस दिन अवकाश घोषित किया जाता है।