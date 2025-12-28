IIT से कर पाएंगे B.Ed कोर्स, बीएससी के साथ टीचर बनने की तैयारी, जान लें कोर्स डिटेल्स

IIT Dhanbad BSc BEd integrated course(Image-Freepik)
IIT Dhanbad BSc BEd integrated course: देश के कई IIT ने बीएससी के साथ बीएड करने के लिए कोर्स की शुरुआत की है। इसी लिस्ट में अब IIT Dhanbad भी शामिल हो गया है। सेशन 2026-27 से आईआईटी धनबाद में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी–बीएड कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। 2024 में आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 120 सीटों के लिए प्रस्ताव भेजा था। एनसीटीई ने सभी आवश्यक जांच और प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद फिलहाल 50 सीटों को मंजूरी दी है।राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इस कोर्स के लिए 50 सीटों (एक यूनिट) को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब 12वीं साइंस स्ट्रीम(फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स) पास छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए NTA(National Testing Agency) परीक्षा आयोजित करवाएगी।
यह एक चार साल का डुअल डिग्री यूजी कोर्स है, जिसमें बीएससी और बीएड की पढ़ाई एक साथ कराई जाती है। इस कोर्स को विशेष रूप से छात्रों को टीचिंग क्षेत्र में करियर के लिए तैयार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। फिलहाल इस समय धनबाद और आसपास के जिलों में चार वर्षीय बीएससी–बीएड कोर्स उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आईआईटी आईएसएम धनबाद इस क्षेत्र के छात्रों के लिए बीएड करने का नया केंद्र बनने जा रहा है।
चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी–बीएड कोर्स देश के कई IIT में पहले से करवाई जा रही है। IIT Bhubaneswar, IIT Kharagpur, IIT Jodhpur जैसे संस्थानों में पहले से यह कोर्स चल रहा है। सभी कॉलेजों में सीटों की संख्या अलग-अलग है। कई विषयों में इस कोर्स की शुरुआत की गई है।
