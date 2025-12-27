सिस्टम फेल, छात्र मस्त: 11 साल से फर्स्ट ईयर में जमा है MBBS छात्र, कॉलेज प्रशासन नतमस्तक

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां साल 2014 बैच का एक छात्र पिछले 11 वर्षों से एमबीबीएस के पहले साल में ही अटका हुआ है और अब तक फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी पास नहीं कर पाया है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्र ने वर्ष 2014 में सीपीएमटी के माध्यम से अनुसूचित जाति कोटे में कॉलेज में एडमिशन लिया था। यह छात्र आजमगढ़ का रहने वाला है। छात्र कॉलेज के हॉस्टल में लगातार रह रहा है, लेकिन न तो पढ़ाई कर रहा है और न ही परीक्षा में शामिल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कॉलेज प्रशासन भी अब तक इस पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठा सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कॉलेज प्रशासन को एनएमसी को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए