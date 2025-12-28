28 दिसंबर 2025,

रविवार

शिक्षा

मई में होगी CUET UG 2026 परीक्षा, आवेदन से पहले सुधार लें डाक्यूमेंट्स, NTA ने जारी की नई एडवाइजरी

CUET UG 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-यूजी (CUET UG) 2026 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने एप्लिकेशन प्रोसोस और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी साझा की है। आवेदन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 28, 2025

CUET UG 2026

CUET UG 2026 (Image Saurce: Freepik)

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी सूचना जारी की है। एजेंसी ने एग्जाम मंथ का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू कर दी जाएगी। एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीयूईटी यूजी-2026 की एग्जाम्स मई के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्र देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे। पाठ्यक्रम और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।

CUET UG 2026: 13 भाषाओं में होगी परीक्षा

एनटीए (NTA) यह एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कंडक्ट करेगा। इसके साथ ही यह परीक्षा कुल 13 भाषाओं में आयोजित होगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। कैंडिडे्टस अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकेंगे। एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स डीयू, बीएचयू और जेएनयू सहित विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए योग्य होंगे।

CUET UG 2026 Notification: आधार, दस्तावेजों में सुधार के निर्देश

एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि, वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने दस्तावेजों को अपडेट कर लें। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियों को रोकने के लिए एनटीए ने ये खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए स्टूडेंट्स का नाम, जन्म तिथि, जेंडर और पता प्राप्त करेगी। माता पिता का नाम अलग से भरना होगा क्योंकी आधार कार्ड में माता या पिता का नाम दर्ज नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को फॉर्म भरते समय यह जानकारी अलग से देनी होगी।

अक्सर देखा जाता है कि उम्मीदवारों के नाम में आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट के बीच अंतर होता है। एनटीए ने साफ किया है कि, आवेदन के दौरान पोर्टल पर इस मसले को हल करने के लिए विकल्प दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में परेशानी न हो।

CUET UG 2026 Registration: आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर छात्र आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। (NTA) एनटीए ने कहा है कि, स्टूडेंट्स आधार कार्ड में अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) के नियमों का पालन करें ताकि, भविष्य में सत्यापन के समय कोई समस्या न आए। परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स लगातार ऑफिशियल पोर्टल चेक करते रहें।

