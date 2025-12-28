मई में होगी CUET UG 2026 परीक्षा, आवेदन से पहले सुधार लें डाक्यूमेंट्स, NTA ने जारी की नई एडवाइजरी

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी सूचना जारी की है। एजेंसी ने एग्जाम मंथ का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू कर दी जाएगी। एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीयूईटी यूजी-2026 की एग्जाम्स मई के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्र देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे। पाठ्यक्रम और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।