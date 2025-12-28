NABARD Young Professional Programme 2025: युवाओं के लिए सरकारी संस्थान में काम करने का मौका, जान लें चयन और आवेदन प्रक्रिया

NABARD Young Professional Programme 2025(Image-Freepik)
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) ने साल 2025 के लिए Young Professional Programme की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NABARD के अनुसार इस प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
इस प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं पर कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो योग्यता के रूप में संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक मेरिट और इंटरव्यू में उम्मीदवार की क्षमता को मुख्य आधार बनाया जाएगा।
NABARD Young Professional Programme 2025 में चयनित युवाओं को नाबार्ड की ओर से बढ़िया मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके साथ ही, देश की एक प्रमुख वित्तीय संस्था में काम करने का अनुभव उनके भविष्य के करियर के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। यह पहल उन युवाओं के लिए है जो कृषि, ग्रामीण विकास और वित्तीय क्षेत्र में अपने स्किल का उपयोग कर देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाएं।
वेबसाइट के Career सेक्शन में जाकर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
फॉर्म को भविष्य के सेव भी कर सकते हैं।
