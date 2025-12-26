Salman Khan पास होने के लिए करवाते थे पेपर लीक? आखिर क्यों 12वीं पास ही रह गए दबंग एक्टर



सलमान खान की पढ़ाई की बात करें, तो वो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ें हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की। इससे पहले वे कुछ समय तक ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। स्कूली पढ़ाई के सलमान खान ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन उन्होंने कॉलेज पूरा नहीं किया। एक्टिंग में करियर बनाने के फैसले के चलते उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पूरा समय देना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया।