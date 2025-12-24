Salman Khan Birthday: ब्रेसलेट ही नहीं, महंगी घड़ियों के भी शौकीन, सलमान खान की फैशनेबल चीजों का आज भी है क्रेज

Salman Khan Birthday: पुराना हो या नया दौर, सलमान खान का अंदाज हमेशा खास रहा है। कभी प्रेम बनकर सादगी से दिल जीता, तो कभी चुलबुल पांडे के रूप में दबंग स्टाइल का नया ट्रेंड सेट किया। फैशन हो या फिटनेस, हैंडसम लुक्स हों या स्वैग से भरी पर्सनैलिटी सलमान खान हर पीढ़ी के फैंस के लिए आज भी उतने ही आइकॉनिक हैं। 27 दिसंबर को जब वह 60 साल के हो जाएंगे, तब भी उनका स्टाइल, चार्म और स्टारडम यही साबित करेगा कि वक्त बदल सकता है, लेकिन भाईजान का जादू कभी पुराना नहीं होता।