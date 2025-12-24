Salman Khan Birthday: ब्रेसलेट ही नहीं, महंगी घड़ियों के भी शौकीन, सलमान खान की फैशनेबल चीजों का आज भी है क्रेज

Salman Khan birthday fashion special|फोटो सोर्स – beingsalmankhan/Instagram
Salman Khan Birthday: पुराना हो या नया दौर, सलमान खान का अंदाज हमेशा खास रहा है। कभी प्रेम बनकर सादगी से दिल जीता, तो कभी चुलबुल पांडे के रूप में दबंग स्टाइल का नया ट्रेंड सेट किया। फैशन हो या फिटनेस, हैंडसम लुक्स हों या स्वैग से भरी पर्सनैलिटी सलमान खान हर पीढ़ी के फैंस के लिए आज भी उतने ही आइकॉनिक हैं। 27 दिसंबर को जब वह 60 साल के हो जाएंगे, तब भी उनका स्टाइल, चार्म और स्टारडम यही साबित करेगा कि वक्त बदल सकता है, लेकिन भाईजान का जादू कभी पुराना नहीं होता।
सलमान ने 1988 में फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1989 में आई ‘मैंने प्यार किया’ ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। यह फिल्म उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही और सलमान को पहला फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला।
सलमान खान का फैशन हमेशा युवाओं के लिए इंस्पिरेशन रहा है।हर हेयरस्टाइल और आउटफिट ने ट्रेंड सेट किया, जिसे आज भी लोग फॉलो करते हैं।
सलमान खान की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है। उन्होंने अपने करियर के अलग-अलग दौर में संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों को डेट किया। संगीता बिजलानी के साथ तो शादी तक की बात आ चुकी थी और शादी के कार्ड भी छप गए थे।इन दिनों उनका नाम रोमानियाई मॉडल यूलिया वंतूर के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि सलमान अपनी निजी जिंदगी पर ज्यादा खुलकर बात नहीं करते।
सलमान खान के हाथ में दिखने वाला फिरोजा (Turquoise) स्टोन ब्रेसलेट उनके स्टाइल का सबसे खास हिस्सा है। वे इसे लगभग हर समय पहनते हैं। माना जाता है कि यह ब्रेसलेट उनके लिए लकी है और यही वजह है कि यह सालों से उनकी पहचान बन चुका है।
सलमान खान को लग्जरी वॉचेस का खास शौक है। उनके कलेक्शन में दुनिया की कई महंगी और रेयर घड़ियां शामिल हैं। पाटेक फिलिप, ऑडेमार्स पिगेट, रिचर्ड मिल और रोलेक्स जैसी ब्रांड्स की घड़ियां वे कई मौकों पर पहने नजर आ चुके हैं।हाल ही में चर्चा में आई राम मंदिर स्पेशल घड़ी, जिसमें भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर की झलक है, उनके आस्था से जुड़े पहलू को भी दिखाती है।
सलमान खान को मटन बिरयानी, बीटरूट चिकन, जंगली चिकन और दाल गोश्त जैसे रिच और देसी स्वाद वाले पकवान बेहद पसंद हैं। नॉन-वेज के साथ-साथ वह सिंपल इंडियन फूड जैसे राजमा-चावल और भिंडी के भी फैन हैं।सलमान का फूड टेस्ट दिखाता है कि उन्हें सादा, घर का बना खाना उतना ही पसंद है जितना स्पेशल डिशेज।
सलमान खान की कुल संपत्ति की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 2900 करोड़ रुपये बताई जाती है। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई बिजनेस में निवेश किया है। उनका फिटनेस और क्लोदिंग ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है और Being Human जैसी चैरिटेबल पहल के जरिये वे समाजसेवा से भी जुड़े हैं।खास बात यह है कि इतनी दौलत के बावजूद सलमान आज भी अपने पिता सलीम खान से पॉकेट मनी लेना पसंद करते हैं जो उनकी सादगी और पारिवारिक सोच को दर्शाता है।
सलमान खान के पास देश-विदेश में कई आलीशान प्रॉपर्टी हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के अलावा उनका पनवेल में 150 एकड़ में फैला फार्महाउस सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जहां वे अक्सर वक्त बिताते हैं।इसके अलावा दुबई में उनका एक विला है और मुंबई की लिंकिंग रोड पर भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जाती है।
गाड़ियों के मामले में भी सलमान का टेस्ट रॉयल है। उनके गैराज में रेंज रोवर, बुलेटप्रूफ निसान पैट्रोल, टोयोटा लैंड क्रूजर और ऑडी RS7 जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। हर कार की कीमत करोड़ों में है, जो उनके शाही लाइफस्टाइल की झलक देती है।
