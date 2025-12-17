Salman Khan: एक्टर सलमान खान को एक महीने में आखिर क्यों जारी हुआ तीसरा नोटिस? जानें पूरा मामला

Bollywood Actor Salman Khan: जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 महानगर द्वितीय ने भ्रामक प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान व पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना योगेन्द्र सिंह के परिवाद पर यह आदेश दिया। परिवाद में कहा कि राजश्री पान मसाला कंपनी के उत्पाद का फिल्म अभिनेता सलमान खान प्रचार करते हैं। कंपनी उत्पाद का प्रचार केसर युक्त पान मसाला एवं इलायची के रूप में कर रही है। जबकि इसके पांच और बीस रुपए के पाउच में करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम की केसर होना असंभव है।