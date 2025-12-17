17 दिसंबर 2025,

जयपुर

Salman Khan: एक्टर सलमान खान को एक महीने में आखिर क्यों जारी हुआ तीसरा नोटिस? जानें पूरा मामला

Bollywood Actor Salman Khan: जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 महानगर द्वितीय ने भ्रामक प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान व पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 17, 2025

एक्टर सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, पत्रिका फाइल फोटो

एक्टर सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, पत्रिका फाइल फोटो

Bollywood Actor Salman Khan: जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 महानगर द्वितीय ने भ्रामक प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान व पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना योगेन्द्र सिंह के परिवाद पर यह आदेश दिया। परिवाद में कहा कि राजश्री पान मसाला कंपनी के उत्पाद का फिल्म अभिनेता सलमान खान प्रचार करते हैं। कंपनी उत्पाद का प्रचार केसर युक्त पान मसाला एवं इलायची के रूप में कर रही है। जबकि इसके पांच और बीस रुपए के पाउच में करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम की केसर होना असंभव है।

कोटा और जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट से भी नोटिस

पान मसाले में केसर और इलायची होने के दावे को भ्रामक बताने वाले परिवाद पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी मालिक को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने एक महीने पहल नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। अधिवक्ता रिपुदमन सिंह के अनुसार अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में पेश किए परिवाद में बताया कि राजश्री पान मसाला कंपनी मालिक व इसके ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।

जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी को कथित भ्रामक विज्ञापन के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने यह कार्रवाई चौपासनी निवासी गजेन्द्र कुमार की शिकायत के आधार पर की है।

विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग

उन्होंने परिवाद में सवाल उठाया कि केसर का मूल्य करीब 4 लाख रुपए किलो है। जो 5 रुपए के पाउच में कैसे मिल सकता है? जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में युवा वर्ग पान मसाला खाने की ओर आकर्षित होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है।

Published on:

17 Dec 2025 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Salman Khan: एक्टर सलमान खान को एक महीने में आखिर क्यों जारी हुआ तीसरा नोटिस? जानें पूरा मामला

