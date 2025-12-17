17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे

जयपुर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के बाद जयपुर जिले की 17 विधानसभा सीटों पर 5 लाख 36 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 17, 2025

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, पत्रिका फोटो

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, पत्रिका फोटो

Special intensive review: जयपुर। जयपुर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के बाद जयपुर जिले की 17 विधानसभा सीटों पर 5 लाख 36 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। पलायन, मृत्यु तो कहीं दो जगह नाम होने के कारण से नाम हटाए गए हैं। इतना ही नहीं 1 लाख 90 हजार मतदाता ऐसे भी हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं करवा पाए। इन मतदाताओं को अब इन्हें नागरिकता साबित करनी होगी। इन सभी को 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।

सबसे ज्यादा सिविल लाइंस, सबसे कम चौमूं में नाम हटे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में भी एसआइआर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां 61 हजार 674 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का 16.46 फीसदी है। इसके अलावा 24 हजार 465 मतदाता ऐसे हैं जो मैपिंग नहीं करवा सके हैं। एसआइआर से पहले सांगानेर में कुल 3 लाख 74 हजार 735 मतदाता दर्ज थे।

विधानसभावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा नाम सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं। यहां कुल 2 लाख 49 हजार 187 मतदाताओं में से 49 हजार 474 मतदाताओं के नाम, यानी करीब 19.85 फीसदी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं, सबसे कम असर चौंमू विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। जहां कुल 2 लाख 57 हजार 463 मतदाताओं में से केवल 8 हजार 806 मतदाताओं, यानी 3.42 फीसदी के नाम सूची से बाहर किए गए हैं।

अब 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर

आज से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं या जिनको किसी प्रकार की आपत्ति है। वे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। वहीं, दूसरी ओर एसआइआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले जयपुर जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 48 लाख 23 हजार 379 मतदाता दर्ज थे। इनमें से 5.36 लाख नाम हटने के बाद अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता शेष रह गए हैं।

क्रमविधानसभानाम कटे (संख्या)प्रतिशत (%)नो-मैपिंग वाले मतदाता
1चौमूं8,8063.42774
2बस्सी8,9503.76787
3शाहपुरा10,3474.312,016
4फुलेरा12,8614.842,205
5चाकसू12,6675.3833,531
6दूदू13,9385.404,243
7आमेर18,7576.201,619
8जमवारामगढ़19,4928.204,598
9बगरू47,52212.4224,316
10किशनपोल28,02814.1619,671
11हवामहल38,70814.398,279
12मालवीय नगर33,02214.8916,891
13झोटवाड़ा68,58414.9513,666
14विद्याधर नगर57,42415.9724,465
15सांगानेर61,67416.4631,420
16आदर्श नगर46,02216.73703
17सिविल लाइन49,47419.85838
कुल5,36,27611.121,90,022

जो मैपिंग नहीं करा पाए उन्हें देने होंगे 13 दस्तावेज

जयपुर जिले में नो-मैपिंग श्रेणी में आए 1 लाख 90 हजार 22 मतदाताओं को फिलहाल मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल रखा गया है। लेकिन इन मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं से 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की मांग की है। इसके लिए 7 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। तय समय तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 14 फरवरी को इनके नाम फाइनल मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

इस वजह से हटे मतदाताओं के नाम

-33 हजार 733 मतदाता अन्ट्रेसेबल-एबसेंट

  • 74 हज़ार 028 मतदाता डेथ
  • 3 लाख 39 हजार 490 मतदाता परमानेंट शिफ्टेड
  • 84 हजार 888 ऐसे मतदाता है जिनका नाम दो जगह पर मिला-4 हजार 127 मतदाताओं के नाम अन्य कारणों से काटे गए

मतदान केंद्रों का पुनर्गठन

जयपुर जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। जिले में 4,302 मतदान केन्द्र कार्यरत थे। पुनर्गठन के बाद 746 नवीन मतदान केन्द्र सृजित किए गए हैं। वर्तमान में जिले में कुल 5,048 मतदान केन्द्र हो गए हैं। जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं रहा है।

कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

आमजन वोटर हेल्पलाइन और वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित बीएलओ को फॉर्म-6 घोषणा पत्र सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। वे सभी व्यक्ति, जो एक अप्रैल 2026, एक जुलाई 2026 या 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म-6 व निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

SIR List 2025: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर घबराएं नहीं, जानें जोड़ने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
राष्ट्रीय
Deletion of Name from Voter List

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 07:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेडीए के हाथ से फिसली 180 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, कोर्ट में यूं उलटा पड़ा दांव, जानें पूरा मामला

जेडीए 12 बीघा जमीन का केस हारा, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

SIR Update : एसआइआर सूची में अगर नाम नहीं तो घबराएं नहीं, ऐसे जुड़वाएं, पढ़ें पूरा ब्योरा

SIR Update If your name is not on SIR List do not panic how to get it added Read full details
जयपुर

Rajasthan Weather Update: पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने राजस्थान में दिया डबल अलर्ट, जानें 17 से 22 दिसंबर तक का वेदर अपडेट

IMD-Update
जयपुर

Rajasthan Weather : रेल व हवाई यातायात पर मौसम का जबरदस्त कहर, जयपुर में यात्रियों की मुसीबत बढ़ी

Rajasthan weather is wreaking havoc on rail and air traffic The passengers troubles increased
जयपुर

Railway News: ट्रेनों के ठहराव से लेकर नई रेल सेवाओं तक, रेल मंत्री के सामने सांसद दुष्यंत सिंह ने रखी कई मांगें

MP-Dushyant-Singh
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.