SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, पत्रिका फोटो
Special intensive review: जयपुर। जयपुर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के बाद जयपुर जिले की 17 विधानसभा सीटों पर 5 लाख 36 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। पलायन, मृत्यु तो कहीं दो जगह नाम होने के कारण से नाम हटाए गए हैं। इतना ही नहीं 1 लाख 90 हजार मतदाता ऐसे भी हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं करवा पाए। इन मतदाताओं को अब इन्हें नागरिकता साबित करनी होगी। इन सभी को 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में भी एसआइआर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां 61 हजार 674 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का 16.46 फीसदी है। इसके अलावा 24 हजार 465 मतदाता ऐसे हैं जो मैपिंग नहीं करवा सके हैं। एसआइआर से पहले सांगानेर में कुल 3 लाख 74 हजार 735 मतदाता दर्ज थे।
विधानसभावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा नाम सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं। यहां कुल 2 लाख 49 हजार 187 मतदाताओं में से 49 हजार 474 मतदाताओं के नाम, यानी करीब 19.85 फीसदी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं, सबसे कम असर चौंमू विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। जहां कुल 2 लाख 57 हजार 463 मतदाताओं में से केवल 8 हजार 806 मतदाताओं, यानी 3.42 फीसदी के नाम सूची से बाहर किए गए हैं।
आज से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं या जिनको किसी प्रकार की आपत्ति है। वे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। वहीं, दूसरी ओर एसआइआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले जयपुर जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 48 लाख 23 हजार 379 मतदाता दर्ज थे। इनमें से 5.36 लाख नाम हटने के बाद अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता शेष रह गए हैं।
|क्रम
|विधानसभा
|नाम कटे (संख्या)
|प्रतिशत (%)
|नो-मैपिंग वाले मतदाता
|1
|चौमूं
|8,806
|3.42
|774
|2
|बस्सी
|8,950
|3.76
|787
|3
|शाहपुरा
|10,347
|4.31
|2,016
|4
|फुलेरा
|12,861
|4.84
|2,205
|5
|चाकसू
|12,667
|5.38
|33,531
|6
|दूदू
|13,938
|5.40
|4,243
|7
|आमेर
|18,757
|6.20
|1,619
|8
|जमवारामगढ़
|19,492
|8.20
|4,598
|9
|बगरू
|47,522
|12.42
|24,316
|10
|किशनपोल
|28,028
|14.16
|19,671
|11
|हवामहल
|38,708
|14.39
|8,279
|12
|मालवीय नगर
|33,022
|14.89
|16,891
|13
|झोटवाड़ा
|68,584
|14.95
|13,666
|14
|विद्याधर नगर
|57,424
|15.97
|24,465
|15
|सांगानेर
|61,674
|16.46
|31,420
|16
|आदर्श नगर
|46,022
|16.73
|703
|17
|सिविल लाइन
|49,474
|19.85
|838
|कुल
|—
|5,36,276
|11.12
|1,90,022
जयपुर जिले में नो-मैपिंग श्रेणी में आए 1 लाख 90 हजार 22 मतदाताओं को फिलहाल मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल रखा गया है। लेकिन इन मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं से 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की मांग की है। इसके लिए 7 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। तय समय तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 14 फरवरी को इनके नाम फाइनल मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।
-33 हजार 733 मतदाता अन्ट्रेसेबल-एबसेंट
जयपुर जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। जिले में 4,302 मतदान केन्द्र कार्यरत थे। पुनर्गठन के बाद 746 नवीन मतदान केन्द्र सृजित किए गए हैं। वर्तमान में जिले में कुल 5,048 मतदान केन्द्र हो गए हैं। जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं रहा है।
आमजन वोटर हेल्पलाइन और वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित बीएलओ को फॉर्म-6 घोषणा पत्र सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। वे सभी व्यक्ति, जो एक अप्रैल 2026, एक जुलाई 2026 या 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म-6 व निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग