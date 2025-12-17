SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे

Special intensive review: जयपुर। जयपुर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के बाद जयपुर जिले की 17 विधानसभा सीटों पर 5 लाख 36 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। पलायन, मृत्यु तो कहीं दो जगह नाम होने के कारण से नाम हटाए गए हैं। इतना ही नहीं 1 लाख 90 हजार मतदाता ऐसे भी हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं करवा पाए। इन मतदाताओं को अब इन्हें नागरिकता साबित करनी होगी। इन सभी को 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।