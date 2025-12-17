SIR Update : एसआइआर सूची में अगर नाम नहीं तो घबराएं नहीं, ऐसे जुड़वाएं, पढ़ें पूरा ब्योरा

जिलों में देखें तो जयपुर व जोधपुर में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। इसके बाद अजमेर और कोटा का स्थान है। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 11.5 फीसदी तक और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में औसतन करीब 5 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों की जानकारी दी।