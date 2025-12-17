Railway News: ट्रेनों के ठहराव से लेकर नई रेल सेवाओं तक, रेल मंत्री के सामने सांसद दुष्यंत सिंह ने रखी कई मांगें

-श्रीगंगानगर-झालावाड़ एक्सप्रेस को अकलेरा तक बढ़ाने, कोटा से खिलचीपुर एवं बीना तक नई ट्रेनें संचालित करने एवं बारां को सीधे दिल्ली से जोड़ना।

-बारां, बीना, रुठियाई एवं झालावाड़ में पिट लाइनों के निर्माण।

-बारां में हमसफ़र एक्सप्रेस सहित अटरु में इंटरसिटी, संपूर्ण में दयोदय, छबड़ा में लालगढ़-पुरी एवं दुर्ग-अजमेर ट्रेनों का ठहराव हो।

-अटरू में रेलवे फाटक संख्या 55 पर अंडरपास निर्माण।