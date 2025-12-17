17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway News: ट्रेनों के ठहराव से लेकर नई रेल सेवाओं तक, रेल मंत्री के सामने सांसद दुष्यंत सिंह ने रखी कई मांगें

Railway News: सांसद दुष्यंत सिंह ने संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव, विस्तार एवं नई ट्रेनों के संचालन से जुड़े मुद्दों पर बात की।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 17, 2025

MP-Dushyant-Singh

रेल मंत्री से मुलाकात करते सांसद दुष्यंत सिंह। फोटो: पत्रिका

जयपुर। सांसद दुष्यंत सिंह ने मंगलवार को संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव, विस्तार एवं नई ट्रेनों के संचालन से जुड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने रेल मंत्री को 16 सूत्री ज्ञापन भी दिया।

क्षेत्रीय रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य धीरज गुप्ता ने बताया कि सांसद दुष्यंत सिंह ने भवानीमंडी, चौमहला, बारां, अटरू, सालपुरा, छबड़ा व चौकी मोतीपुरा में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई।

इन ट्रेनों के ठहराव की मांग

सांसद दुष्यंत सिंह ने चौमहला में गांधीधाम- श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा व डॉ अम्बेडकर नगर-नई दिल्ली सुपरफास्ट, भवानीमंडी में पश्चिम एक्सप्रेस सहित नई दिल्ली-इंदौर, गांधीधाम-हावड़ा, बांद्रा टर्मिनस-हाजीपुर सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव की मांग भी उठाई।

यह भी मांग उठाई

-श्रीगंगानगर-झालावाड़ एक्सप्रेस को अकलेरा तक बढ़ाने, कोटा से खिलचीपुर एवं बीना तक नई ट्रेनें संचालित करने एवं बारां को सीधे दिल्ली से जोड़ना।
-बारां, बीना, रुठियाई एवं झालावाड़ में पिट लाइनों के निर्माण।
-बारां में हमसफ़र एक्सप्रेस सहित अटरु में इंटरसिटी, संपूर्ण में दयोदय, छबड़ा में लालगढ़-पुरी एवं दुर्ग-अजमेर ट्रेनों का ठहराव हो।
-अटरू में रेलवे फाटक संख्या 55 पर अंडरपास निर्माण।

ये भी पढ़ें

SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे
जयपुर
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दुष्यंत सिंह

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 08:14 am

Published on:

17 Dec 2025 07:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway News: ट्रेनों के ठहराव से लेकर नई रेल सेवाओं तक, रेल मंत्री के सामने सांसद दुष्यंत सिंह ने रखी कई मांगें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेडीए के हाथ से फिसली 180 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, कोर्ट में यूं उलटा पड़ा दांव, जानें पूरा मामला

जेडीए 12 बीघा जमीन का केस हारा, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

SIR Update : एसआइआर सूची में अगर नाम नहीं तो घबराएं नहीं, ऐसे जुड़वाएं, पढ़ें पूरा ब्योरा

SIR Update If your name is not on SIR List do not panic how to get it added Read full details
जयपुर

Rajasthan Weather Update: पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने राजस्थान में दिया डबल अलर्ट, जानें 17 से 22 दिसंबर तक का वेदर अपडेट

IMD-Update
जयपुर

Rajasthan Weather : रेल व हवाई यातायात पर मौसम का जबरदस्त कहर, जयपुर में यात्रियों की मुसीबत बढ़ी

Rajasthan weather is wreaking havoc on rail and air traffic The passengers troubles increased
जयपुर

SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.