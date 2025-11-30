Indian Railways: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वादा, जैसलमेर से कई नई ट्रेनों का होगा आगाज; वंदे भारत स्लीपर भी चलेगी

जैसलमेर। जैसलमेर दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्यटकों की पहली पसंद बनते जा रहे जैसलमेर के लिए खुशी की बात बताई है। जैसलमेर से नई ट्रेन को रवाना करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में वैष्णव ने बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर नया मेंटिनेंस कोचिंग डिपो तैयार हो रहा है। यहां नए प्लेटफार्म बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसका साफ मतलब है कि जैसलमेर से नई ट्रेनों की शुरुआत करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। ये कार्य होने के बाद यहां से नई ट्रेनों की शुरुआत कर सकते हैं।