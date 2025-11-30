Indian Railways: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वादा, जैसलमेर से कई नई ट्रेनों का होगा आगाज; वंदे भारत स्लीपर भी चलेगी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो: पत्रिका
जैसलमेर। जैसलमेर दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्यटकों की पहली पसंद बनते जा रहे जैसलमेर के लिए खुशी की बात बताई है। जैसलमेर से नई ट्रेन को रवाना करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में वैष्णव ने बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर नया मेंटिनेंस कोचिंग डिपो तैयार हो रहा है। यहां नए प्लेटफार्म बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसका साफ मतलब है कि जैसलमेर से नई ट्रेनों की शुरुआत करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। ये कार्य होने के बाद यहां से नई ट्रेनों की शुरुआत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दिल्ली की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है और जैसलमेर की क्षमता भी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से जैसलमेर से कई नई ट्रेनों की शुरुआत की जा सकेगी।
रेल मंत्री ने वंदेभारत ट्रेन की जैसलमेर से शुरुआत के संबंध में किए गए प्रश्र के जवाब में कहा कि जैसलमेर से कई नई ट्रेनों का आगाज होगा, जिसमें वंदेभारत स्लीपर भी आने वाले समय में मिलेगी।
भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत को लेकर किए गए सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद से मुबई के बीच बुलेट ट्रेन संचालन पर पूरा फोकस किया जा रहा है। हम पूरी ताकत के साथ इस काम में जुटे हैं। वर्ष 2027 में पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री का विजन है कि देश के बहुत से क्षेत्रों में आने वाले समय में नए प्रकार के पैसेंजर ट्रेक बनाए जाएं।
रेल मंत्री ने जन भावनाओं के अनुरूप शनिवार को संचालित होने वाली जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) एक्सप्रेस का नाम आज से ही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस करने एवं जैसलमेर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार बनाने की भी घोषणा की।
वैष्णव ने कोचिंग डिपो के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, जैसलमेर से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सके। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में बताते हुए कहा कि 140 करोड़ रुपए की लागत से इसका स्टेशन का कायाकल्प किया गया है तथा जल्द ही इसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा।
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
