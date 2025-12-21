21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

भीयासर की ढाणियों में चार वर्षों से प्यासे है कंठ, बूस्टर पंप के लिए बना पम्प हाउस, दो साल से ताले

फतेहगढ़ उपखंड की रिवड़ी पंचायत अंतर्गत ग्राम भीयासर की कई ढाणियों में जल जीवन मिशन योजना के दावों की हकीकत जुदा नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 21, 2025

फतेहगढ़ उपखंड की रिवड़ी पंचायत अंतर्गत ग्राम भीयासर की कई ढाणियों में जल जीवन मिशन योजना के दावों की हकीकत जुदा नजर आ रही है। चार वर्ष पहले पाइपलाइन बिछाने और हर घर नल कनेक्शन का कार्य पूरा होने के बावजूद सऊओं की ढाणी, खोथों की ढाणी, सोढों की ढाणी और जाखड़ों की ढाणी के ग्रामीण आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इन ढाणियों की दूरी अधिक होने और जलस्तर ऊंचा होने के कारण बूस्टर पंप सेट लगाना अनिवार्य है।

इसी उद्देश्य से करीब दो वर्ष पहले पानी का होद बनाकर पम्प हाउस का निर्माण भी कर दिया गया था, लेकिन आज तक उसमें बूस्टर पंप स्थापित नहीं किया गया। नतीजा यह है कि पम्प हाउस शोपीस बना हुआ है और पाइपलाइन में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। पेयजल आपूर्ति ठप होने से गरीब किसान और पशुपालक वर्षों से टैंकरों पर निर्भर हैं। पीने और पशुधन के लिए महंगे दामों पर पानी मंगवाना उनकी आर्थिक कमर तोड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विभागीय अधिकारियों को बार-बार मौखिक और लिखित शिकायतें दीं। अटल सेवा शिविर, उपखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक भी समस्या पहुंचाई गई, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला।

यह है हकीकत

ऑनलाइन शिकायतों के जवाब में यह तर्क दिया गया कि ढाणियों में सरकारी ट्यूबवेल उपलब्ध हैं, जबकि हकीकत में नजदीकी सरकारी ट्यूबवेल ५ से ७ किलोमीटर दूर ग्राम फतेहगढ़ और भीयासर में स्थित हैं। जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन चार साल बाद भी सूखी पड़ी है, जबकि कागजों में कार्य प्रगति पर बताया जा रहा है।

इस संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड फतेहगढ़ के अधिशाषी अभियंता नरेन्द्रसिंह भाटी ने बताया कि संबंधित ढाणियों को भीयासर के उच्च जलाशय से जोडऩे के लिए सोलर बूस्टर पंप सेट प्रस्तावित है। पम्प हाउस और स्वच्छ जलाशय का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। बूस्टर पंप की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य संवेदक स्तर पर लंबित है। संवेदक को कई नोटिस दिए गए हैं और नियमानुसार पेनल्टी भी लगाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 11:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / भीयासर की ढाणियों में चार वर्षों से प्यासे है कंठ, बूस्टर पंप के लिए बना पम्प हाउस, दो साल से ताले

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिसमस नववर्ष पर जैसलमेर में पर्यटक उमड़ेंगे…बिना तैयारी बढ़ेगी परेशानी

जैसलमेर

जैसलमेर: मौसम की कलाबाजी, 43 दिनों बाद रात का पारा सर्वाधिक दर्ज

जैसलमेर

खेत में बनी डिग्गी में पैर फिसलने से एमबीबीएस विद्यार्थी की मौत

जैसलमेर

डेजर्ट वॉरियर बीएसएफ मैराथन, 2854 धावकों ने दिया फिटनेस का संदेश

जैसलमेर

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.