भीयासर की ढाणियों में चार वर्षों से प्यासे है कंठ, बूस्टर पंप के लिए बना पम्प हाउस, दो साल से ताले

इसी उद्देश्य से करीब दो वर्ष पहले पानी का होद बनाकर पम्प हाउस का निर्माण भी कर दिया गया था, लेकिन आज तक उसमें बूस्टर पंप स्थापित नहीं किया गया। नतीजा यह है कि पम्प हाउस शोपीस बना हुआ है और पाइपलाइन में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। पेयजल आपूर्ति ठप होने से गरीब किसान और पशुपालक वर्षों से टैंकरों पर निर्भर हैं। पीने और पशुधन के लिए महंगे दामों पर पानी मंगवाना उनकी आर्थिक कमर तोड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विभागीय अधिकारियों को बार-बार मौखिक और लिखित शिकायतें दीं। अटल सेवा शिविर, उपखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक भी समस्या पहुंचाई गई, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला।