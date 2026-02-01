आज का सवाल: जैसलमेर से वर्ष पर्यंत हवाई सेवा कितनी आवश्यक है ?

जैसलमेर के पर्यटन से लेकर आमजन की सुविधा, सामरिक व्यवस्था और विकास में नियमित हवाई सेवा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वर्तमान में केवल सर्दियों के पर्यटन सीजन के दौरान ही हवाई सेवा का संचालन होता है, इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण जैसलमेर के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में काफी समय लगता है। अगर साल भर हवाई सेवा उपलब्ध रहे तो मरीज, विद्यार्थी और व्यापारी सभी को सीधा लाभ मिलेगा। यह सुविधा नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत है। इससे क्षेत्र का मुख्यधारा से जुड़ाव और मजबूत होगा।
