पार्किंग संकट से परेशानी, ग्राहकी पर ग्रहण: कछुआ चाल से चल रहा सोनार किले की दीवार का मरम्मत कार्य

यह मार्ग शहर के प्रमुख रास्तों में शामिल है। इसी मार्ग से आमजन दुर्ग, शिव रोड, गोपा चौक, सदर बाजार और गांधी चौक की ओर आवाजाही करते हैं। प्रतिदिन करीब दो हजार राहगीर इस रास्ते से गुजरते हैं। वर्तमान हालात में दो दर्जन परिवारों और लगभग 20 दुकानों पर सीधा असर पड़ रहा है। सडक़ के एक हिस्से पर निर्माण सामग्री जमी होने से वाहन खड़े करने की जगह नहीं बची है। क्षेत्रवासियों के सामने पार्किंग का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। भारी वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही ने स्थिति और बिगाड़ दी है। संकरी सडक़ और निर्माण अवशेषों के बीच बड़े वाहन गुजरने से बार-बार जाम की स्थिति बनती है।