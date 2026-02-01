स्वर्णनगरी का वर्षों पुराना मंदिर देवचन्द्रेश्वर महादेव, आज भी उमड़ती है अपार श्रद्धा

पिछले दो दशकों में मंदिर का सर्वांगीण विकास हुआ है। मंदिर का विशाल परिसर तैयार किया गया है और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए शिव मंदिर के साथ परिसर में स्थित अन्य छोटे मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर के बाहर जैसलमेर के प्रसिद्ध खुदाईदार पत्थरों से भव्य मुख्य द्वार बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थापित सार्वजनिक प्याऊ से प्रतिदिन हजारों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। मंदिर परिसर में समय-समय पर सौंदर्यीकरण और विस्तार के कार्य भी किए जाते रहेहैं। आस्था, परंपरा और सतत विकास के संगम के रूप में देवचन्द्रेश्वर महादेव मंदिर आज भी शहर की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व और सावन के सोमवार को यहां उमडऩे वाली श्रद्धा इसकी जीवंत परंपरा का प्रमाण है।