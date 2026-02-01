वेदर रिपोर्ट: और चढ़ा दिन का पारा, 32.6 डिग्री दर्ज

दुकानों व प्रतिष्ठानों के बाद दिन में घरों में भी लोग पंखें चलाने लगे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहरी में खुले मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। जानकारों के अनुसार यह सर्दी से सीधा गर्मी में प्रवेश वाला मामला लग रहा है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में धूप की प्रखरता का दौर जारी रहेगा वहीं रात का पारा भी बढ़ोतरी की ओर रहने वाला है।