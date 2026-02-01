माइनर में रेत के कट्टे डालकर पानी चोरी, टेल के किसानों की बारी प्रभावित

नहरी क्षेत्र की अवाय वितरिका एडब्ल्यूडी माइनर में शुक्रवार रात कुछ किसानों ने रेत से भरे कट्टे और पत्थर डालकर सिंचाई का पानी अवैध रूप से रोक लिया। इससे माइनर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच सका और टेल के किसानों की बारी प्रभावित हो गई। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में किसान माइनर के मूड़ पर पहुंचे। वहां रेत के कट्टे डालकर पानी रोके जाने की पुष्टि हुई। अवैध थल लगाने से पानी माइनर के ऊपर से बह रहा था और संरचना टूटने की स्थिति में पहुंच गई थी। किसानों ने सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता गौरव मीना ने किसानों की सहायता से अवैध अवरोध हटवाकर पानी का प्रवाह आगे के लिए सुचारु कराया।