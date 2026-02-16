जैसलमेर में फिर गूंजेगी शहनाइयां: तीसरी बार आयोजित होगा सामूहिक विवाह समारोह, जानें इस बार क्या होगा खास?

अध्यक्ष मुकेश नागौरी ने कहा कि यह आयोजन समाज की सामूहिक शक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि वे इस समारोह में शामिल होकर भाईचारे का संदेश फैलाएं। कोषाध्यक्ष मनोज गोपा ने बताया कि यह आयोजन केवल विवाह का अवसर नहीं होगा, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता का संदेश भी देगा।