Budget 2026: राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के लिए बड़ा एलान, ‘अल्ट्रा लग्जरी’ हब बनते ही भूल जाएंगे दुबई और मोरक्को

जैसलमेर का खुड़ी क्षेत्र, जो अब तक अपने शांत धोरों और पारंपरिक कैंपिंग के लिए जाना जाता था, अब एक 'अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन' के रूप में विकसित होगा। यहां सात सितारा सुविधाएं, निजी विला और रेगिस्तानी सफारी के ऐसे अनुभव तैयार किए जाएंगे, जो दुबई या मोरक्को के लग्जरी रिसॉर्ट्स को टक्कर देंगे। इसका सीधा उद्देश्य उन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है जो एकांत और विलासिता के साथ मरुस्थलीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं।