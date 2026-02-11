11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Budget 2026: राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के लिए बड़ा एलान, ‘अल्ट्रा लग्जरी’ हब बनते ही भूल जाएंगे दुबई और मोरक्को

Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2026 में जैसलमेर को ग्लोबल इको-टूरिज्म हब बनाने का बड़ा एलान हुआ। 5,000 करोड़ से पर्यटन ढांचा मजबूत होगा। खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी जोन और कुलधरा में आधुनिक सुविधा केंद्र बनेंगे। लक्ष्य 2047 तक राजस्थान को विश्वस्तरीय ग्रामीण-सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाना है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (Photo-AI)

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े सांस्कृतिक और इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी खाका तैयार किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए गए इस रोडमैप का मुख्य केंद्र 'स्वर्णनगरी' जैसलमेर है, जिसे अब एक नए अवतार में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।

पर्यटन ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार 'राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग अथॉरिटी' का गठन करने जा रही है। इस अथॉरिटी के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य किए जाएंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य न केवल स्मारकों का जीर्णोद्धार करना है, बल्कि पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक ले जाना है।

खुड़ी में दिखेगा 'अल्ट्रा लग्जरी' का जलवा

जैसलमेर का खुड़ी क्षेत्र, जो अब तक अपने शांत धोरों और पारंपरिक कैंपिंग के लिए जाना जाता था, अब एक 'अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन' के रूप में विकसित होगा। यहां सात सितारा सुविधाएं, निजी विला और रेगिस्तानी सफारी के ऐसे अनुभव तैयार किए जाएंगे, जो दुबई या मोरक्को के लग्जरी रिसॉर्ट्स को टक्कर देंगे। इसका सीधा उद्देश्य उन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है जो एकांत और विलासिता के साथ मरुस्थलीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं।

रहस्य के साथ आधुनिकता का संगम

जैसलमेर का प्रसिद्ध 'शापित' और रहस्यमयी गांव कुलधरा अब पर्यटकों के लिए और अधिक सुलभ होगा। सरकार यहां एक आधुनिक 'पर्यटक सुविधा केंद्र' विकसित करेगी। इससे यहां आने वाले आगंतुकों को गांव के इतिहास और उसकी वास्तुकला को समझने में आसानी होगी, साथ ही बुनियादी सुविधाओं (जैसे कैफेटेरिया और सूचना केंद्र) का विस्तार होगा।

ग्लोबल इको-टूरिज्म लीडर

राजस्थान सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक प्रदेश को वैश्विक ग्रामीण और इको-टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए लोक कलाओं, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा, ताकि राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता बरकरार रहे।

गौरतलब है कि यह निवेश न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, बल्कि लाखों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। जैसलमेर का यह 'मेकओवर' उसे वैश्विक पर्यटन के प्रीमियम सेगमेंट में सबसे ऊपर खड़ा कर देगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 04:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Budget 2026: राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के लिए बड़ा एलान, ‘अल्ट्रा लग्जरी’ हब बनते ही भूल जाएंगे दुबई और मोरक्को

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर में सीमेंट प्लांट पर तोड़फोड़, भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात, अधिकारियों ने छुपकर बचाई जान

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में ‘पशुराज’… सैलानी और आम नागरिक हैरान-परेशान

जैसलमेर

अमृत स्टेशन योजना: जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी आधारित हाइटेक सुरक्षा

जैसलमेर

सिंचाई वरीयता पानी नहीं मिलने से गुस्साए किसान, किया विरोध प्रदर्शन

जैसलमेर

पोकरण में गरजी सैन्य शक्ति : सेना ने ‘रुद्र शक्ति’ से दिखाई युद्धक तैयारी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.