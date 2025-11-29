जैसलमेर-दिल्ली नई रेलसेवा शुरू, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस नाम घोषित

जैसलमेर-दिल्ली (शकूरबस्ती) नई रेल सेवा का शुभारंभ शनिवार को जैसलमेर स्टेशन से किया गया। रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने जनभावनाओं के अनुरूप इस नई सेवा का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस घोषित किया।
समारोह में रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे लगातार प्रगति कर रही है और प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रही है। बताया कि राजस्थान में लगभग 55 हजार करोड़ रुपए के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनूपगढ़-खाजूवाला-बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-भाभर नई लाइन का प्रस्ताव विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रहा है, जिससे आमजन के साथ रणनीतिक आवश्यकताओं को भी मजबूती मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व राजस्थान को औसतन 680 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट मिलता था, जो अब बढकऱ लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। रामदेवरा-पोकरण वाया भैरव गुफा, कैलाश टेकरी लाइन पूर्ण होने पर सभी गाडिय़ों का ठहराव पोकरण में सुनिश्चित किया जाएगा। जैसलमेर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार निर्माण और कोचिंग डिपो कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
रेल मंत्री ने बताया कि 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर स्टेशन का रिडेवलपमेंट पूरा हो चुका है और लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। राजस्थान के 85 स्टेशनों पर लगभग 4 हजार करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में छह जोड़ी वंदे भारत, एक जोड़ी अमृत भारत सहित कई नई ट्रेनों का संचालन बढ़ाया गया है।जैसलमेर-जोधपुर ट्रैक रिन्युअल को भी प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विधायक छोटूसिंह सहित जनप्रतिनिधियों, सेना, बीएसएफ और एयरफोर्स जवानों की उपस्थिति रही। सामाजिक संगठनों तथा विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी उत्साहजनक भागीदारी दी। कार्यक्रम के बाद दोनों मंत्रियों ने स्टेशन रिडेवलपमेंट कार्यों—आगमन-प्रस्थान प्लाज़ा, सर्वर रूम और एयर कोनकोर्स—का निरीक्षण कर संतोष जताया।
