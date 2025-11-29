जैसलमेर-दिल्ली नई रेलसेवा शुरू, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस नाम घोषित

समारोह में रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे लगातार प्रगति कर रही है और प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रही है। बताया कि राजस्थान में लगभग 55 हजार करोड़ रुपए के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनूपगढ़-खाजूवाला-बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-भाभर नई लाइन का प्रस्ताव विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रहा है, जिससे आमजन के साथ रणनीतिक आवश्यकताओं को भी मजबूती मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व राजस्थान को औसतन 680 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट मिलता था, जो अब बढकऱ लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। रामदेवरा-पोकरण वाया भैरव गुफा, कैलाश टेकरी लाइन पूर्ण होने पर सभी गाडिय़ों का ठहराव पोकरण में सुनिश्चित किया जाएगा। जैसलमेर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार निर्माण और कोचिंग डिपो कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।