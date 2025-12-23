Agniveer News: अग्निवीर अश्वनी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भर्ती के दौरान ही एनकाउंटर में हुए थे घायल

जानकारी के मुताबिक लार थाना क्षेत्र के खरवनिया टोला मल्लह पुरवा गांव निवासी अश्विनी कुमार पुत्र बीरबल वर्ष 2022 में भारतीय सेना की 15 राजपूत रेजिमेंट में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे, इसी दौरान एक एनकाउंटर में वह घायल हो गए थे, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। बीते करीब दो वर्षों से उनका इलाज कोलकाता स्थित सेना के कमांड अस्पताल में चल रहा था। रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।