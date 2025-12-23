23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

Agniveer News: अग्निवीर अश्वनी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भर्ती के दौरान ही एनकाउंटर में हुए थे घायल

देवरिया में मंगलवार को बलिदानी अग्निवीर का पार्थिव शरीर आने पर क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया, परिजनों के चीत्कार से हर किसी के आंखों में आंसू थे।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 23, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, अग्निवीर अश्वनी

देवरिया जिले के अग्निवीर अश्वनी कोलकाता में इलाज के दौरान बलिदान हो गए, जानकारी के मुताबिक दो साल पहले एनकाउंटर में अश्वनी घायल हो गए थे तब से उनका इलाज चल रहा था। लार थाना क्षेत्र के खरवनिया टोला मल्लह पुरवा गांव निवासी अग्निवीर अश्विनी का पार्थिव शरीर मंगलवार को गांव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया, परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया।

वर्ष 2022 में 15 राजपूत रेजिमेंट में बने थे अग्निवीर

जानकारी के मुताबिक लार थाना क्षेत्र के खरवनिया टोला मल्लह पुरवा गांव निवासी अश्विनी कुमार पुत्र बीरबल वर्ष 2022 में भारतीय सेना की 15 राजपूत रेजिमेंट में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे, इसी दौरान एक एनकाउंटर में वह घायल हो गए थे, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। बीते करीब दो वर्षों से उनका इलाज कोलकाता स्थित सेना के कमांड अस्पताल में चल रहा था। रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मौत की खबर मिलते हो परिजनों में कोहराम

अग्निवीर की मौत की सूचना मिलते ही गांव और घर में कोहराम मच गया। माता प्रमिला देवी, पिता बीरबल प्रसाद, भाई अवनीश, विशाल का रो-रोकर बुरा हाल था। मंगलवार को अग्निवीर का शव गांव पहुंचा। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ गांव के समीप घाघरा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पिता बीरबल प्रसाद ने नम आंखों से बेटे को मुखाग्नि दी।

बलिदानी के घर उमड़ा जन सैलाब

अग्निवीर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर DM दिव्या मित्तल ने परिजनों से मुलाकात कर अग्निवीर की माता प्रमिला देवी को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र बलिदानी के घर उमड़ पड़ा था। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने “जब तक सूरज-चांद रहेगा, तब तक अश्विनी तेरा नाम रहेगा” के नारे लगाकर वीर जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

ये भी पढ़ें

सहारनपुर में ट्रेन से कटकर जीजा-साला की मौत, परिवार में मचा कोहराम
सहारनपुर
Train Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 11:25 pm

Published on:

23 Dec 2025 11:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / Agniveer News: अग्निवीर अश्वनी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भर्ती के दौरान ही एनकाउंटर में हुए थे घायल

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस के सामने जब बेटे के पैरों पर गिरा पिता, थाने में घंटों चला हंगामा…नागवार लग गई थी पिता की यह बात

Up news, deoria
देवरिया

Deoria Encounter: देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई गोलियां, एक बदमाश घायल…दो अन्य गिरफ्तार

Up news, police encounter
देवरिया

10 सेकंड न्यूड वीडियो के बदले एक हजार की वसूली, शादी के बाद युवती ने किया होश उड़ा देने वाला कांड

Up news, deoria
देवरिया

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर प्रकरण में नया मोड़: पत्नी नूतन ठाकुर ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, 23 को सुनवाई

amitabh thakur wife nutan thakur anticipatory bail deoria plot fraud case
देवरिया

DM देवरिया की बड़ी कारवाई, 28 अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश…जानिए पूरा मामला

Up news, Deoria news,
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.