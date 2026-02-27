27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

टीचर सुसाइड केस: शासन की बड़ी कारवाई, BSA देवरिया शालिनी श्रीवास्तव सस्पेंड…DM के संस्तुति पर हुई कारवाई

अनिल कुमार सिंह को मिला देवरिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार, वर्तमान में डायट रामपुर कारखाना के प्रभारी प्राचार्य के पद पर है।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Feb 27, 2026

Up news, deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, BSA देवरिया सस्पेंड

देवरिया में बीते दिनों शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह सुसाइड मामले में शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा 23 फरवरी को शासन को भेजी गई संस्तुति के आधार पर की गई।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की थी लापरवाही

यूपी शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश में निलंबन का कारण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिथिलता और लगभग एक वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। शासन ने इसे शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और गंभीर लापरवाही माना है।

विभागीय जांच शुरू , AD बेसिक नियुक्त हुई जांच अधिकारी

शालिनी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के तहत निलंबित किया गया है। नियम-7 के अंतर्गत उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

डायट प्राचार्य को BSA का मिला अतिरिक्त प्रभार

निलंबन अवधि के दौरान शालिनी श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उन्हें शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक प्राचार्य, डायट (देवरिया) को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए। इसका उद्देश्य शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित होने से बचाना है।

गुलहरिया थाने में दर्ज है BSA पर नामजद मुकदमा

इस प्रकरण में परिजनों की तहरीर पर थाना गुलहरिया में पहले ही नामजद मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक पटल सहायक को भी पूर्व में निलंबित किया गया था।

DM दिव्या मित्तल ने कहा है कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज
बहराइच
up police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 04:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / टीचर सुसाइड केस: शासन की बड़ी कारवाई, BSA देवरिया शालिनी श्रीवास्तव सस्पेंड…DM के संस्तुति पर हुई कारवाई

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SP देवरिया का एक्शन…10 चौकी प्रभारियों के बदले कार्यक्षेत्र, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

Up news, Deoria news
देवरिया

देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल किया जाए सस्पेंड, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

Up news, Deoria
देवरिया

टीचर सुसाइड केस : BSA का नाम आते ही आखिर क्यों भड़के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, दे डाले यह सफाई

Up news, deoria news,
देवरिया

टीचर सुसाइड केस : डीएम दिव्या मित्तल ने लगाई BSA को फटकार, शासन को भेजीं निलंबन एवं कारवाई की संस्तुति

Up news, gorakhpur
देवरिया

देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव पर एक और बड़ा आरोप, एक विद्यालय मे दो-दो प्रधानाचार्य…DM से FIR की मांग

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.