टीचर सुसाइड केस: शासन की बड़ी कारवाई, BSA देवरिया शालिनी श्रीवास्तव सस्पेंड…DM के संस्तुति पर हुई कारवाई

यूपी शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश में निलंबन का कारण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिथिलता और लगभग एक वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। शासन ने इसे शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और गंभीर लापरवाही माना है।