SP देवरिया का एक्शन…10 चौकी प्रभारियों के बदले कार्यक्षेत्र, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

देवरिया जनपद SP संजीव सुमन में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस आदेश के तहत 10 चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, जबकि पांच अन्य पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। इसके अतिरिक्त, श्रीरामपुर में तैनात एक हेड कांस्टेबल को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है।