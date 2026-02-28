बस को बचाने में अनियंत्रित हुआ ट्रेलर, धमाके की आवाज के साथ पेड़ से भिड़ा…चकनाचूर हुआ केबिन, ड्राइवर की हालत गंभीर

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना दी गई, क्रेन और जेसीबी मशीन बुलाई गई। ट्रेलर के केबिन को काटकर और जेसीबी की सहायता से चालक को घंटे भर की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला।