नवागत SP अभिजीत आर. शंकर ने संभाला कार्यभार, लॉ एंड ऑर्डर की किए समीक्षा

रविवार को देवरिया में नवागत SP अभिजीत आर. शंकर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। देवरिया मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस विभाग के साथ इंट्रोड्यूस हुए, इस दौरान उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में नवागत SP ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।