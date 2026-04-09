किसानों का हौसला या मजबूरी…नदी में फंसी कंबाइन से बढ़ी किसानों की परेशानी

ब्लॉक प्रमुख एवं भाजपा नेत्री अनुभा सिंह ने कहा कि सलेमपुर क्षेत्र की विधायक व राज्यमंत्री द्वारा पिछले तीन वर्षों से किसानों को पुल निर्माण का भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इसे किसानों के साथ छल बताया। सरयू नदी के दो पाटों के बीच फैले लगभग 10 हजार एकड़ क्षेत्र में बोई गई गेहूं की फसल की कटाई के लिए कम्बाइन मशीनों को पार कराना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।