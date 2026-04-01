देवरिया रोडवेज बस स्टेशन की 166 करोड़ रुपए से बदलेगी सूरत, MLA शलभ मणि का रंग लाया प्रयास…जिले में हर्ष

इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत DBFOT (डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर) आधार पर तैयार किया जाएगा। परियोजना पूर्ण होने के बाद यह बस स्टेशन प्रदेश के प्रमुख आधुनिक बस स्टेशनों में से एक बन जाएगा।पुनर्विकास के बाद देवरिया बस स्टेशन उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा बस स्टेशन बनने की उम्मीद है, जो लखनऊ, देवीपाटन और सोनौली के बाद आएगा।