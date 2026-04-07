7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: आईआईटी में ‘डिजिटल दंगल’, जहां कोड के वार से तय होगा साइबर का सरताज

Hack IITK 2026:आईआईटी कानपुर में ‘हैक आईआईटीके 2026’ का ग्रैंड फिनाले 9-10 अप्रैल को होगा। 9000 प्रतिभागियों में से 48 टीमें चयनित हुईं। साइबर सुरक्षा विषय पर प्रतियोगिता में 30 लाख से अधिक पुरस्कार और करियर अवसर दिए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 07, 2026

कानपुर। तकनीक और प्रतिभा का अनोखा संगम एक बार फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में देखने को मिलेगा, जहां ‘हैक आईआईटीके 2026’ का ग्रैंड फिनाले 9 और 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सी३आईहब द्वारा आयोजित यह भव्य प्रतियोगिता अब साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना चुकी है। देश-विदेश के युवा मस्तिष्क यहां अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटेंगे, जिससे यह आयोजन किसी टेक्नोलॉजी महाकुंभ से कम नहीं होगा।

9000 प्रतिभागियों की जंग के बाद 48 फाइनल में

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की शुरुआत करीब दो महीने पहले हुई थी, जिसमें 9000 से अधिक प्रतिभागियों ने 1300 से ज्यादा Teams के रूप में हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया बेहद कठिन रही, जिसमें MCQ आधारित परीक्षाएं, Coding Challenges और शुरुआती CTF Rounds शामिल थे। कई स्तरों की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए अब केवल 48 Teams ही ग्रैंड फिनाले तक पहुंच पाई हैं। इन Teams में कुल 162 Participants शामिल हैं, जो अब अंतिम मुकाबले में अपनी प्रतिभा का दम दिखाएंगे।

CTF Track और Solution Track में दिखेगा दम

फाइनल में पहुंची 48 Teams को दो अलग-अलग Tracks में बांटा गया है। 24 Teams CTF Track में भाग लेंगी, जहां उन्हें वास्तविक साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को हल करना होगा। वहीं बाकी 24 Teams Solution Track में Industry से जुड़ी समस्याओं के Innovative Solutions प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष का मुख्य विषय Critical Infrastructure Security है, जिसमें Network Security, Cryptography, Hardware Security, IoT, AI Security, Digital Forensic और Cyber Crime Prevention जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं।

‘C3iHub Arena’ से एक क्लिक में पूरी प्रतियोगिता

इस आयोजन की सबसे खास बात ‘C3iHub Arena’ Platform है, जिसे खास तौर पर प्रतिभागियों के लिए विकसित किया गया है। इस Platform के माध्यम से Participants Registration से लेकर Live Competition में भाग लेने और Solutions Submit करने तक की पूरी प्रक्रिया एक ही Dashboard पर कर सकेंगे। यह सुविधा प्रतियोगिता को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाती है।

विशेषज्ञों का संगम, 30 लाख से अधिक की Prize Money

ग्रैंड फिनाले में सरकार, शिक्षा और उद्योग जगत के दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे। विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ Panel Discussion और Interactive Sessions में भाग लेंगे। साइबर सुरक्षा में AI की भूमिका और सुरक्षित डिजाइन जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए 30 लाख रुपये से अधिक की Prize Money रखी गई है। इसके अलावा Certification Voucher, Industry Mentorship, Internship और Global Career Opportunities भी दिया जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IIT

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर

आईआईटी दिल्ली

IIT JEE

आईआईटी कानपुर

IIT Madras

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Apr 2026 06:13 pm

Published on:

07 Apr 2026 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: आईआईटी में ‘डिजिटल दंगल’, जहां कोड के वार से तय होगा साइबर का सरताज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:स्कूली सफर पर ‘डिजिटल ढाल’: QR कोड से खुलेगा हर बस का रिकॉर्ड

कानपुर

शादी के बाद खुला ऐसा राज, दुल्हन के सामने रखी गई खौफनाक शर्त, कानपुर का चौंकाने वाला मामला

कानपुर

Kanpur News:शराब के विवाद में पति ने पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी फरार

कानपुर

ऐसे अपने जाल में लड़कों को फंसाता था किडनी कांड का मास्टरमाइंड, 25-25 लाख रुपए तक का देता झांसा

cyber fraud, hospital operator, kidney scam
कानपुर

Kanpur News:‘वीडियो के जाल में कैद सच्चाई’—किडनी कांड में सामने आया भरोसा जीतने का खतरनाक खेल

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.