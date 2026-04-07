Kanpur News: आईआईटी में ‘डिजिटल दंगल’, जहां कोड के वार से तय होगा साइबर का सरताज

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की शुरुआत करीब दो महीने पहले हुई थी, जिसमें 9000 से अधिक प्रतिभागियों ने 1300 से ज्यादा Teams के रूप में हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया बेहद कठिन रही, जिसमें MCQ आधारित परीक्षाएं, Coding Challenges और शुरुआती CTF Rounds शामिल थे। कई स्तरों की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए अब केवल 48 Teams ही ग्रैंड फिनाले तक पहुंच पाई हैं। इन Teams में कुल 162 Participants शामिल हैं, जो अब अंतिम मुकाबले में अपनी प्रतिभा का दम दिखाएंगे।