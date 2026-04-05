देवरिया में किशोरी को खेत में दौड़ाकर रेत दिया गला…प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, दोनो आरोपी फरार

घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका का मुख्य आरोपी आदित्य सिंह उर्फ शिवम सिंह के साथ पिछले कुछ वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर, पुलिस ने शिवम सिंह और उसके साथी राकेश कुमार गोड़ के खिलाफ हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच में अश्वनी प्रधान और संजय कुमार रेड्डी सहित एक पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।