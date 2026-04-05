वकील की मौत से भड़के लोगों ने बना लिया SDM को बंधक… परिजनों का हंगामा, तहसील में शव रखकर प्रदर्शन

मृतक अधिवक्ता विजेंद्र सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि गांव में पैमाइश हो रही थी, जहां पर बरहज एसडीएम का मेरे पिता से नोक झोंक हुआ। एसडीएम साहब की तरफ से अभद्रता की गई, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि अधिवक्ता की मृत्यु की सूचना मिली है। एसडीएम द्वारा डांटने की बात गलत है। पूरे प्रकरण की जानकारी की जा रही है। बरहज थाना प्रभारी विशाल कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।