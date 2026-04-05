6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

वकील की मौत से भड़के लोगों ने बना लिया SDM को बंधक… परिजनों का हंगामा, तहसील में शव रखकर प्रदर्शन

रविवार की दोपहर बरहज एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ता Qj एसडीएम के बीच नोकझोंक हो गई। आरोप है कि डांटने से अचानक अधिवक्ता की तबीयत बिगड़ गई।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Apr 05, 2026

Up news, deoria

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, वकील की हार्ट अटैक से मौत

रविवार को जिले के बरहज तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान एक वकील की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने शव को तहसील परिसर में रखकर प्रदर्शन किया और एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीपुर गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच जमीन की पैमाइश चल रही थी।

इसी दौरान बरहज के एसडीएम और स्थानीय अधिवक्ता विजेंद्र सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। परिजनों का आरोप है कि एसडीएम के द्वारा किए गए अभद्रता से वकील विजेंद्र सिंह को हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

परिजनों का आरोप…एसडीएम ने की अभद्रता, पिता को आया हार्ट अटैक

मृतक अधिवक्ता विजेंद्र सिंह के परिजनों ने शव को तहसील परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम पर विजेंद्र सिंह की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन पैमाइश के दौरान एसडीएम का रवैया अपमानजनक था, जिससे अधिवक्ता आहत हुए। इस घटना से स्थानीय अधिवक्ता वर्ग में भी आक्रोश है। अधिवक्ता उदय राज चौरसिया ने इसे प्रशासनिक दबाव और अभद्र व्यवहार का मामला बताते हुए न्याय की मांग की है।

एसडीएम प्रशासन बोले…एसडीएम के डांटने की बात गलत

मृतक अधिवक्ता विजेंद्र सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि गांव में पैमाइश हो रही थी, जहां पर बरहज एसडीएम का मेरे पिता से नोक झोंक हुआ। एसडीएम साहब की तरफ से अभद्रता की गई, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि अधिवक्ता की मृत्यु की सूचना मिली है। एसडीएम द्वारा डांटने की बात गलत है। पूरे प्रकरण की जानकारी की जा रही है। बरहज थाना प्रभारी विशाल कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

Police encounter: पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच मुठभेड़, अपहृत किशोर को किया गया बरामद
उन्नाव
फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 10:07 pm

Published on:

05 Apr 2026 05:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / वकील की मौत से भड़के लोगों ने बना लिया SDM को बंधक… परिजनों का हंगामा, तहसील में शव रखकर प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवरिया में किशोरी को खेत में दौड़ाकर रेत दिया गला…प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, दोनो आरोपी फरार

Up news, deoria murder news
देवरिया

शादी की खुशियां मातम में बदलीं, दूल्हे और दोस्त को स्कॉर्पियो ने उड़ाया…इकलौते बेटों की मौत से मचा कोहराम

Up news, Deoria
देवरिया

मनबढ़ पीटते रहे, दिव्यांग तड़पता रहा…रेलवे स्टेशन पर दबंगो का खौफ, हड़कंप

Up news, Deoria news
देवरिया

देवरिया में बड़ा हादसा: बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवाल गिरी, दो मजदूरों की मौत…मची गई अफरातफरी

Up news, Deoria news
देवरिया

‘हूं सपाई…!’ नकली नोट कांड में MLA शलभ मणि त्रिपाठी का पलटवार, मुख्य आरोपी को बताया सपा कार्यकर्ता

विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का पलटवार
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.