शादी की खुशियां मातम में बदलीं, दूल्हे और दोस्त को स्कॉर्पियो ने उड़ाया…इकलौते बेटों की मौत से मचा कोहराम

टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल और उसका दोस्त सचिन हवा में उछल गए और बाइक समेत काफी दूर जा गिरे। इसके बाद बेकाबू स्कॉर्पियो रोड के किनारे खड़े एक ऑटो रिक्शा से जा टकराई। ऑटो रिक्शा पलट गया। बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो और ऑटो रिक्शा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, सूचना पर सलेमपुर थाना प्रभारी दिनेश मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।