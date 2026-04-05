चंदौली में पति ने पत्नी को रॉड से पीट-पीटकर मार डाला, बोरे में भर जंगल में फेंका शव, ऐसे खुला राज

मृतका के मायके पक्ष के लोग कई दिनों से उसके संपर्क में नहीं थे। बार-बार संपर्क किए जाने के बाद भी जब मृतका से संपर्क नहीं हो सका तो मायके पक्ष के लोगों ने सदर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं, इस गंभीर मामले को लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और टीम कि शुरुआती जांच में ही मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसी दौरान पुलिस की टीम ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले उसने अभिज्ञता जताई फिर बाद में पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और पूरा घटनाक्रम उसने पुलिस के सामने खोल कर रख दिया।