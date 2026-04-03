रिंग रोड पर मिर्जापुर के कारोबारी को चापड़ दिखाकर लूट, 20 घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही चंदौली पुलिस

जानकारी के मुताबिक, रिंग रोड पर कुरहना अंडरपास के समीप मिर्जापुर के व्यापारी रविंद्र और रोहित से चापड़ दिखाकर 45 हजार रुपए लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपने चार पहिया वाहन से गोरखपुर से धान का बीज बेचकर घर वापस लौट रहे थे। वहीं, बुधवार की देर रात 1:30 बजे अंडरपास के समीप गाड़ी रोककर नीचे उतरे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश पीछे से पहुंचे और उन्हें चापड़ दिखाकर धमकाने लगे।