डीडीयू स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 नाबालिग बच्चों को तस्कर के चंगुल से छुड़ाया, ₹18 हजार प्रतिमाह दिलाने का दिया था झांसा

जानकारी के मुताबिक, आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से ट्रेन संख्या 22948 अप भागलपुर सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस सोमवार रात प्लेटफार्म संख्या 7 पर पहुंची। इस दौरान टीम ने ट्रेन की जनरल बोगी की जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जिसका नाम दिनेश मंडल है। दिनेश अपने साथ 6 बच्चों को लेकर सूरत जा रहा था। टीम की पूछताछ में दिनेश संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे उतार लिया गया और पूछताछ की गई।