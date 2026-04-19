चंदौली में जमीनी विवाद में फायरिंग, 5 लोग घायल, छावनी में तब्दील हुआ गांव

जानकारी के मुताबिक, यह घटना तेल्हारा गांव में हुई है। बताया जा रहा है कि यहां जमीनी विवाद में रामसूरत राम के परिवार द्वारा गोली चलाए जाने का आरोप लगा है। गोलीबारी की इस घटना में कुद्दन के परिवार के पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं, घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। रविवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। फायरिंग की इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।