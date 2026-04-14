रहस्यमई ढंग से चंदौली में लापता हुए 3 बच्चे, स्कूल गए फिर वापस नहीं लौटे, एक ही परिवार से है नाता

जानकारी के मुताबिक, मुगलसराय कोतवाली थाना अंतर्गत सर्कस रोड नई बस्ती के रहने वाले नवाब और आबिद के बच्चे रहस्यमई ढंग से लापता हो गए हैं। नवाब और आबिद सगे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नवाब की 13 वर्षीय पुत्री लापता हो गई है, जबकि आबिद की 5 साल की पुत्री और 7 साल का पुत्र लापता हो गया है। परिवार के लोगों ने बताया कि सोमवार की सुबह तीनों ही स्कूल के लिए घर से निकले थे। स्कूल की छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है, लेकिन देर शाम तक वे घर नहीं लौटे।