घायल सपा नेता गार्गी पटेल से मिले UP के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, कहा- BJP महिलाओं के साथ खड़ी है

Chandauli Political news : चंदौली में घर में घुसकर मारपीट किए जाने की घटना में घायल हुईं समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष से प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने मुलाकात की है। हंसराज विश्वकर्मा ने महिला नेता से मुलकर उनका हाल-चाल लिया है और उनके साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है और किसी भी सूरत में आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी है।