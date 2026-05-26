बिहार से शव लेकर वाराणसी आ रही मैजिक चंदौली में ट्रक से टकराई, 17 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सोमवार की देर रात 2 बजे के आसपास यह दुर्घटना हुई और ट्रक से टकराने के बाद मैजिक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के बाद मौके पर नेशनल हाईवे की हेल्पलाइन टीम पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी। हालांकि, हाईवे पर मौजूद राहत और बचाव दल ने तेजी दिखाते हुए सभी को अस्पताल भिजवाया।