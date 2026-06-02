परिजनों की फटकार से नाराज किशोर ने 5 साल के ममेरे भाई को मार डाला, चंदौली में दो दिनों तक मासूम को खोजने का करता रहा नाटक

पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि परिजनों द्वारा डांट लगाए जाने के बाद उसकी काफी बेज्जती हुई थी और इसी से वह नाराज चल रहा था। इसी बीच उसने मासूम की हत्या करके बदला लेने की ठानी और रविवार की सुबह कार्तिक को स्कूल परिसर में ले गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं परिजनों द्वारा तहरीर मिलने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।