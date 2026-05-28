चंदौली में सपा की नेता के घर पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख तो पीछे से पहुंचे परिजन, हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

परिजनों का आरोप है कि पूर्व ब्लाक प्रमुख के परिजन को मिलने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला नेता बार-बार घर बुला रही थी और नहीं आने पर आत्महत्या की धमकी दे रही थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद गुरुवार को वह चुपके से मिलने के लिए महिला नेता के घर पहुंचे। इसी दौरान पूर्व ब्लाक प्रमुख की पत्नी और बच्चे समेत परिवार के अन्य लोग भी वहां पहुंचे और महिला नेता के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना में वह घायल हो गई हैं। वहीं, इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लाक प्रमुख के परिजन महिला नेता के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, पत्रिका की टीम वायरल वीडियो और इस घटना की पुष्टि नहीं करती।