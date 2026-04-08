8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदौली

चंदौली में नन्दोई के प्यार में कातिल बनी पत्नी, गला घोंटकर की हत्या फिर ऐसे छिपाया सच

बबुरी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात का एक सनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने नन्दोई के प्यार में अपने ही पति की हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए पति को फांसी के फंदे से लटका दिया...

2 min read
Google source verification

चंदौली

image

Vijendra Mishra

Apr 08, 2026

पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी

चंदौली: बबुरी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात का एक सनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने नन्दोई के प्यार में अपने ही पति की हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए पति को फांसी के फंदे से लटका दिया और रोने पीटने लगी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बडउर खुरहूजा के रहने वाले राजवंश का शव 28 फरवरी को पंखे के सहारे झूलता हुआ पाया गया था। इस मामले में मृतक के भाई ने तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई। मुखबिर और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से हत्या करने का मामला पाया। इसके बाद मृतक की पत्नी रामदुलारी को हिरासत में लेकर पछता शुरू की गई।

पुलिस की पूछताछ में टूट गई पत्नी और बताया सच

रामदुलारी ने कड़ाई से की गई पूछताछ में उसने बताया कि उसका उसके नंदोई रामजनम से पिछले 8 वर्षों से प्रेम संबंध है। घटना वाली रात उसका नन्दोई उसके घर पहुंचा था और उसी दिन खाना खाने के बाद उसके पति और नन्दोई के बीच कहांसुनी हो गई। इसके बाद नन्दोई घर लौट गया।

रामदुलारी ने बताया कि देर रात उसका नन्दोई रामजनम वापस लौटा और इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने। रामदुलारी ने बताया कि इस दौरान उसके पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान उसने और उसके नन्दोई ने गला घोट कर पति राजवंश की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने बताया कि इसके बाद दोनों ने मिलकर राजवंश के शव को पंखे के सहारे लटका दिया, जिससे यह आत्महत्या प्रतीत हो।

मृतक के भाई ने दी तहरीर

आरोपी पत्नी ने बताया कि सुबह होते ही वह घर के अंदर पहुंची और चीखने चिल्लाने लगी। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी दौरान रामजनम के भाई ने पुलिस को उसके भाई की हत्या किए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया और पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी और नन्दोई को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Apr 2026 04:06 pm

Published on:

08 Apr 2026 04:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / चंदौली में नन्दोई के प्यार में कातिल बनी पत्नी, गला घोंटकर की हत्या फिर ऐसे छिपाया सच

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 मुकदमों में वांछित शातिर गौ-तस्कर अरेस्ट, ₹75 हजार का था इनाम

चंदौली

चंदौली में मौत के मुंह से लौटा शख्स, चलती ट्रेन के नीचे गिरा, फिर ऐसे बची जान

चंदौली

मां को पीटते देख भड़का बेटा, पत्नी को हैंडपंप के हत्थे से पीटकर मार डाला, 90 किमी दूर फेंकी लाश

murder
चंदौली

चंदौली में पति ने पत्नी को रॉड से पीट-पीटकर मार डाला, बोरे में भर जंगल में फेंका शव, ऐसे खुला राज

dead body (Demo pic)
चंदौली

रिंग रोड पर मिर्जापुर के कारोबारी को चापड़ दिखाकर लूट, 20 घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही चंदौली पुलिस

चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.