चंदौली में नन्दोई के प्यार में कातिल बनी पत्नी, गला घोंटकर की हत्या फिर ऐसे छिपाया सच

रामदुलारी ने बताया कि देर रात उसका नन्दोई रामजनम वापस लौटा और इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने। रामदुलारी ने बताया कि इस दौरान उसके पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान उसने और उसके नन्दोई ने गला घोट कर पति राजवंश की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने बताया कि इसके बाद दोनों ने मिलकर राजवंश के शव को पंखे के सहारे लटका दिया, जिससे यह आत्महत्या प्रतीत हो।