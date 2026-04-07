चंदौली में मौत के मुंह से लौटा शख्स, चलती ट्रेन के नीचे गिरा, फिर ऐसे बची जान

घटना के बाद मौके पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी के जवान भी पहुंचे और यात्री को पटरियों के बीच से बाहर निकाला। यात्री ने बताया कि उसका नाम वीरेंद्र कुमार है और वह बिहार के मोतिहारी जिले के चंद्र रहिया गांव का रहने वाला है। यात्री ने बताया कि पीछे से उसे किसी ने धक्का दे दिया था, जिसके बाद वह ट्रेन के नीचे पटरी पर चला गया। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक जानबूझकर पटरियों के नीचे लेट गया था।