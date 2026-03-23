जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, दो बाल अपचारी भी पकड़ाए, यूट्यूब से सीखा छापने का तरीका

पकड़े गए आरोपी ने बताया कि जाली नोट छापने की तकनीक उसने यूट्यूब से सीखी थी और उसका संपर्क इंस्टाग्राम के जरिए एक शख्स से हुआ था, जिसने उसे इस काम के लिए उपकरण उपलब्ध कराए। आरोपी ने बताया कि ₹3500 जाली नोट के बदले ₹1000 असली नोट उसे मिलते थे। इस मामले में अलीनगर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।