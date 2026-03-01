ईद की खुशियां मातम में बदलीं, लतीफशाह बंधा में नहाने गए युवक समेत दो लोग डूबे

चंदौली: इस साल ईद की खुशियां दो मुस्लिम परिवारों के लिए मातम में बदल गई हैं। चकिया थाना क्षेत्र के लतीफशाह बियर बंधा पर नहाने गए एक युवक व एक किशोर गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम पहुंची। इस दौरान एक युवक का शव निकाल लिया गया है जबकि ऐक किशोर की तलाश की जा रही है।