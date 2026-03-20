महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी, बच्चे को दूध पिलाने के दौरान सिपाही ने खींची चादर, FIR दर्ज

जानकारी के मुताबिक, सदर कोतवाली में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी सीसीटीएनएस कक्षा में चादर ओढ़ कर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। आरोप है कि इस दौरान बुधवार की देर रात क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी खत्म कर सिपाही अमित कुमार सिंह वहां पहुंचा और उसने बच्चों को दूध पिला रही महिला पुलिसकर्मी के बदन से चादर खींचने की कोशिश की। इस घटना के बाद महिला पुलिसकर्मी ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी वहां से भाग निकला। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी ने एसपी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है।