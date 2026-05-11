चंदौली: 26 घंटे में तीन हत्याएं करने वाला निकला साइको किलर, आर्मी से रिटायर

Psycho killer commits three murders: चंदौली और बनारस में ताबड़तोड़ तीन हत्याएं करने वाला साइको किलर निकला जो आर्मी से रिटायर है। अस्पताल में भर्ती महिला को गोली मारने के बाद आक्रोशित लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पहुंची पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसने तीनों हत्याएं की है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि उसने स्वीकार किया है कि ट्रेन की दो अध्याय और अस्पताल में महिला को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया है आरोपी पुलिस कस्टडी में है।