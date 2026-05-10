चंदौली में ट्रेन के अंदर गोली मारकर युवक की हत्या, गाड़ी से कूदकर भागे आरोपी

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर देखा गया तो रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रेल पटरियों के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। इस सूचना पर GRP पीडीडीयू नगर के अधिकारीगण भी मौके पर आ गए। जीआरपी पीडीडीयू नगर तथा जिला पुलिस के द्वारा इस घटना की जांच करते हुए इस घटना के शीघ्र अनावरण का प्रयास किया जा रहा है।