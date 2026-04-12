चंदौली में 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, यूनिक था तस्करी का तरीका, ऐसे खुला राज

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के गंगाराम वर्मा और नीरज वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति के कहने पर वे हीरोइन की इस खेप को लेकर चंदौली पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि इसकी तस्करी को लेकर बाराबंकी के ही उस व्यक्ति ने आईडिया दिया और बताया कि यदि सब्जी के झोले में लेकर जाओगे तो किसी को शक नहीं होगा।