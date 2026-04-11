पूर्वांचल में पहली बार गौ-तस्करी में महिला गिरफ्तार, चंदौली पुलिस ने की कार्रवाई, ऐसे होती थी तस्करी

जानकारी के मुताबिक सैयदराजा पुलिस नेशनल हाईवे 2 पर काले शाह मजार के पास जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक पिकअप को आते देखा, जिसमें एक गाय लदी हुई थी। इस पिकअप को अशरफी चल रहा था और उसके बगल में मिर्जापुर के कछुवां थाना क्षेत्र के जमवारी गांव की सलमा बैठी हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वह मवेशी को अपने बिहार स्थिति मायके लेकर जा रही है।